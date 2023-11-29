Москвичам напомнили о перекрытиях в центре города из-за мероприятия

В центре Москвы 29 ноября с 16:00 до 01:00 30 ноября будет перекрыто несколько улиц по причине проведения "BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды".

Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы со ссылкой на центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Уточняется, что автомобилисты не смогут проехать в Большом Патриаршем переулке, а именно от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы (в направлении улицы Малая Бронная).

Кроме того, движение будет перекрыто на самой улице Малая Бронная от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка. При этом в департаменте добавили, что в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до улицы Малая Бронная нельзя будет ставлять на парковке автомобили.