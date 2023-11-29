Реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве завершат в мае 2024 года

"Ежегодно мы проводим ремонт более чем на 270 объектах культурного наследия. С 2020 по 2022 год министерство культуры завершило реставрацию 118 объектов. Назову лишь некоторые, самые крупные. Это Музейный квартал в Пскове, это парк Монрепо в Выборге, это уникальные памятники деревянного зодчества в музее "Витославлицы" в Великом Новгороде", - добавила Любимова.