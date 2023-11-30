Ноябрь 2023 года в Москве войдет в десятку самых «мокрых» месяцев с 1879 года

Ноябрь 2023 года войдет в десятку самых «мокрых» месяцев с 1879 года. За этот период в столице выпало более 80 миллиметров осадков. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

В ночь на 30 ноября количество снега в столичном регионе прибавилось. В среднем по Москве выпало четыре сантиметра осадков. В центре города на Балчуге снежный покров увеличился на пять сантиметров — до 25 сантиметров.

— По количеству свежевыпавшего снега ноябрь 2023 года войдет в число трех самых «снежных» за последние 25 лет. А по сумме осадков за месяц, более 80 миллиметров, завершит десятку самых «мокрых» с 1879 года, — написала Позднякова в Telegram-канале.

С 27 ноября по 3 декабря 15 регионов России столкнутся с порывистым ветром до 30 метров в секунду и осадками до 25 миллиметров. «Вечерняя Москва» обсудила с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым, доберется ли ветер до столицы и ожидается ли похолодание в Центральном регионе России.