Собянин: Новую площадку в районе Кунцево включили в программу реновации
Новую площадку включили в программу реновации жилого фонда. В районе Кунцево построят 95,4 тысячи квадратных метров жилья, рассчитанного на 3,5 тысячи человек. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Новостройки в Западном административном округе позволят расселить 19 старых зданий.
В столице с начала 2023 года к переселению по программе реновации жилого фонда приступили жители 248 домов. На месте расселенного старого жилья появляются новые и современные здания.
На юге Москвы ввели в эксплуатацию 25 новостроек. Новые квартиры получили больше 11,2 тысячи человек из 72 домов. Вместе с этим на территории округа активно создается необходимая социальная инфраструктура.
Район Кузьминки лидирует по количеству домов, построенных по программе реновации. Сейчас там проводится расселение 18 домов, жители 17 из них уже выехали, а жильцы последнего переезжают сейчас.