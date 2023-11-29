Собянин: Новую площадку в районе Кунцево включили в программу реновации

Новую площадку включили в программу реновации жилого фонда. В районе Кунцево построят 95,4 тысячи квадратных метров жилья, рассчитанного на 3,5 тысячи человек. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новостройки в Западном административном округе позволят расселить 19 старых зданий.

— Всего для возведения новых домов по реновации подобрали уже 602 площадки. Готовы 280 новостроек, а жители 890 ветхих домов уже заехали в новые квартиры или заканчивают переезд, — отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.

В столице с начала 2023 года к переселению по программе реновации жилого фонда приступили жители 248 домов. На месте расселенного старого жилья появляются новые и современные здания.

На юге Москвы ввели в эксплуатацию 25 новостроек. Новые квартиры получили больше 11,2 тысячи человек из 72 домов. Вместе с этим на территории округа активно создается необходимая социальная инфраструктура.