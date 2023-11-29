Москвичам напомнили, как пользоваться перехватывающими парковками у станций МЦД

Сейчас у станций Московских центральных диаметров (МЦД) работает 18 перехватывающих парковок. Водители могут бесплатно оставить здесь машины, чтобы продолжить путь на общественном транспорте. Об этом в среду, 29 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Благодаря перехватывающим парковкам водители все чаще выбирают для поездки более быстрый, экологичный и доступный рельсовый городской транспорт, — рассказал он.

Заммэра уточнил, что этой возможностью в 2023 году воспользовались более 60 тысяч раз.

С открытием МЦД-3 и МЦД-4 еще десять парковок получили статус перехватывающих. Они находятся возле станций Перово, Плющево, Выхино и Ховрино МЦД-3, а также Внуково, Толстопальцево, Мещерская, Чухлинка, Аминьевская и Минская МЦД-4.

На данный момент в Москве функционирует уже более 90 перехватывающих парковок у станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД. Ликсутов подчеркнул, что по мере необходимости их число будет расти.

Перехватывающие парковки бесплатны с 05:30 до 02:00 в том случае, если водитель совершит не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. При этом первый раз зайти в транспорт нужно на ближайшей к парковке станции. Вернувшись на парковку, владельцу машины необходимо подтвердить сделанные поездки на стойках выезда или в терминалах оплаты, передает официальный сайт мэра Москвы.