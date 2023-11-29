Московский зоопарк показал кадры крепких объятий мамы и детеныша панды
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 29 ноября, опубликовала видеозапись крепких объятий мамы–панды и ее детеныша.
— Малышка уже кусает маму. Ух...берегись, наша Дин Дин, — написала она в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как малышка–панда играючи кусает свою маму, а та в ответ заключает ее в объятия. Резвому детенышу не хватает терпения: она то и дело пытается вырваться из материнских лап и продолжить свою незатейливую игру.
Накануне гендиректор столичного зоосада опубликовала еще одно видео, на котором детеныш панды не желает засыпать и играет с рядом дремлющей Дин Дин.
24 ноября малышке панде исполнилось три месяца. Специалисты провели плановый регулярный осмотр и увидели, что у детеныша появились первые зубы — два нижних клыка.
Накануне в столичном зоосаде состоялся еще один осмотр детеныша панд Диндин и Жуи. Кадрами поделилась генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, написав, что малышка панда — «дама с характером». Также медвежонок недавно предпринял первую попытку самостоятельно встать на лапы. После нескольких падений малышка решила просто полежать.