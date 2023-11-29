Московский зоопарк показал кадры крепких объятий мамы и детеныша панды

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 29 ноября, опубликовала видеозапись крепких объятий мамы–панды и ее детеныша.

— Малышка уже кусает маму. Ух...берегись, наша Дин Дин, — написала она в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как малышка–панда играючи кусает свою маму, а та в ответ заключает ее в объятия. Резвому детенышу не хватает терпения: она то и дело пытается вырваться из материнских лап и продолжить свою незатейливую игру.

Накануне гендиректор столичного зоосада опубликовала еще одно видео, на котором детеныш панды не желает засыпать и играет с рядом дремлющей Дин Дин.

24 ноября малышке панде исполнилось три месяца. Специалисты провели плановый регулярный осмотр и увидели, что у детеныша появились первые зубы — два нижних клыка.