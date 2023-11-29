Москвичам пообещали метель и порывистый ветер
Сегодня в Москве ожидается облачная погода, метель, порывистый ветер и до -5 градусов. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что погода в регионе сейчас формируется под влиянием теплого атмосферного фронта, который связан с очередным балканским циклоном.
«В Москве будет облачно, вечером ожидаются снег, метель. Температура воздуха днем в мегаполисе будет колебаться от -3 до -5 градусов, по области она составит от -2 до -7 градусов», — заявил Тишковец.
Он уточнил, что к вечеру потеплеет, однако днем будет дуть восточный ветер с порывами до 10-15 метров в секунду, а вечером порывы усилятся до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы — 740 миллиметров ртутного столба.
Ранее в Москве за сутки выпало 35% месячной нормы осадков. В аэропортах города были задержаны или отменены почти 40 рейсов, а движение на московских дорогах было затруднено из-за снегопада. При этом из-за метели 27 ноября стоимость девяти минут поездки на такси достигала тысячи рублей, и из-за плохих погодных условий 60% водителей отказывались принимать заказы.