Сегодня в Москве ожидается облачная погода, метель, порывистый ветер и до -5 градусов. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что погода в регионе сейчас формируется под влиянием теплого атмосферного фронта, который связан с очередным балканским циклоном.

«В Москве будет облачно, вечером ожидаются снег, метель. Температура воздуха днем в мегаполисе будет колебаться от -3 до -5 градусов, по области она составит от -2 до -7 градусов», — заявил Тишковец.

Он уточнил, что к вечеру потеплеет, однако днем будет дуть восточный ветер с порывами до 10-15 метров в секунду, а вечером порывы усилятся до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы — 740 миллиметров ртутного столба.