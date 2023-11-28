"Москвариум" подарит пострадавшему аквариуму Севастополя 20 видов рыб

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит Севастопольскому морскому аквариуму-музею, где после затопления одного из залов в связи со штормом погибли около 700-800 животных, около 20 видов пресноводных рыб. В течение месяца они будут доставлены севастопольским коллегам, сообщила ТАСС глава биологической службы Центра Ирина Мейнцер.

Ранее со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева сообщалось, что из-за шторма морской водой был затоплен зал аквариума-музея Севастополя, погибли свыше 500 морских животных. По данным директора аквариума Юрия Кравцова, в затопленном зале аквариума, который находился со стороны моря, обитали 700-800 тропических пресноводных животных.

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"Мы договорились с музеем-аквариумом в Севастополе, что поможем им пополнить коллекцию рыб, погибших во время шторма. Это пресноводные рыбы, обитатели Юго-Восточной Азии, Амазонии, Африки. Мы предложили всего около 20 видов - порядка 300 рыб", - сказала Мейнцер.



"Москвариум" решает вопросы, связанные с отправкой рыб. "Поскольку дороги также пострадали от шторма, по срокам точно, к сожалению, пока сориентировать не сможем. Но в течение месяца планируем, что наши рыбы прибудут в Севастополь", - добавила она.

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" - крупнейший в Европе аквариум, удаленный от морского побережья. Обитателями 80 аквариумов являются более 12 тыс. морских и пресноводных животных со всех уголков планеты. Среди редких животных, в частности, амазонские арапаймы и черепаха бисса. Посетители могут побывать на открытых тренировках байкальских нерп, азиатских выдр и капибар, понаблюдать за кормлением акул, скатов, пираний.

О ЧП в аквариуме-музее Севастополя

В ночь на понедельник во время шторма холодная морская вода хлынула через вентиляционное оборудование, расположенное на крыше третьего зала аквариума. Большая часть обитателей зала - тропических пресноводных животных - погибла практически сразу от термального удара. "Погибли примерно 700-800 животных, среди них черные паку, нотоптерусы (рыбы-ножи), пираньи, полиптерусы (рыбы-драконы), панцирные щуки, каламоихты калабарские (рыбы-змеи), сомы из реки Оринокко, цихлиды малавийские, скаты моторо, дорадо и другие пресноводные рыбы. Часть погибли, часть еще жива, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы они выжили", - сообщается на странице аквариума-музея в социальной сети "ВКонтакте".

Вода полностью откачана, проведена уборка. Музей будет работать в обычном режиме, кроме третьего зала. Его открытие планируется не ранее апреля 2024 года после восстановления.