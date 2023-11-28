В центре Москвы перекроют улицы из-за Недели моды

В среду, 29 ноября, с 16:00 до 01:00 будут перекрыты улицы в центре Москвы из-за проведения BRICS+ Fashion Summit. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Движение будет перекрыто в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы и

на улице Малая Бронная от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка. Также там нельзя будет парковаться до завершения мероприятия.