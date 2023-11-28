В центре Москвы перекроют улицы из-за Недели моды
В среду, 29 ноября, с 16:00 до 01:00 будут перекрыты улицы в центре Москвы из-за проведения BRICS+ Fashion Summit. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Движение будет перекрыто в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы и
на улице Малая Бронная от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка. Также там нельзя будет парковаться до завершения мероприятия.
Форум новой модной индустрии в рамках BRICS+ Fashion Summit пройдет с 28 ноября по 2 декабря. Помимо деловой программы, будут проходить fashion-интенсив с участием профессоров из модных школ десяти стран, В2В-шоурум, модные показы, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и многое другое. Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы. На мероприятии также пройдет серия публичных дискуссий спикеров, которые представят проблемы индустрии.