Вильфанд: Сугробы в Москве к началу зимы будут выше нормы в несколько раз
Конец ноября принесет с собой в Москву сильную метель из-за которой уровень снега в городе к первым числам декабря окажется на февральском уровне. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Завтра во второй половине дня в Москве начнутся небольшие осадки, затем они будут усиливаться, также прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду, поэтому с вечера 29 ноября и 30 ноября будет метель и увеличение высоты снежного покрова, — рассказал он.
По словам Вильфанда, уже к 1 декабря высота снежного покрова в столице составит около 25–30 сантиметров при том, что норма для этого месяца не превышает восьми сантиметров.
Чтобы растопить такое количество снега, уточнил синоптик, потребуется почти целая неделя температуры в плюс 8-10 градусов. Это можно считать лишним доказательством того, что снег останется на улицах города до самой весны, передает слова Вильфанда агентство городских новостей «Москва».
Прошедший в минувший понедельник в Москве снегопад стал самым сильным в ноябре за последние 11 лет. С начала нынешнего холодного сезона снежный покров поднялся на максимально высокую отметку — до 21 сантиметра.
С 27 ноября по 3 декабря 15 регионов России столкнутся с порывистым ветром до 30 метров в секунду и осадками до 25 миллиметров. «Вечерняя Москва» обсудила с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым, доберется ли ветер до столицы и ожидается ли похолодание в Центральном регионе России.