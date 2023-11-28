Конец ноября принесет с собой в Москву сильную метель из-за которой уровень снега в городе к первым числам декабря окажется на февральском уровне. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Завтра во второй половине дня в Москве начнутся небольшие осадки, затем они будут усиливаться, также прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду, поэтому с вечера 29 ноября и 30 ноября будет метель и увеличение высоты снежного покрова, — рассказал он.

По словам Вильфанда, уже к 1 декабря высота снежного покрова в столице составит около 25–30 сантиметров при том, что норма для этого месяца не превышает восьми сантиметров.

Чтобы растопить такое количество снега, уточнил синоптик, потребуется почти целая неделя температуры в плюс 8-10 градусов. Это можно считать лишним доказательством того, что снег останется на улицах города до самой весны, передает слова Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

Прошедший в минувший понедельник в Москве снегопад стал самым сильным в ноябре за последние 11 лет. С начала нынешнего холодного сезона снежный покров поднялся на максимально высокую отметку — до 21 сантиметра.