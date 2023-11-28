Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024 год

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Соответствующий документ был опубликован во вторник, 28 ноября, на официальном сайте мэра.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Согласно закону, планируемый объем доходов бюджета фонда на 2024 год составит 454 миллиарда рублей, а на 2025 и 2026 годы 484,5 и 514,85 миллиарда, соответственно.

Основным источником доходов бюджета фонда является субвенция из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). На ее долю приходится в 2024 году 85,8 процента, в 2025 и 2026 годах — более 86 процентов от общей суммы дохода бюджета фонда.

Основной статьей расходов бюджета фонда является финансовое обеспечение реализации базовой программы ОМС. В том числе запланированы расходы на медпомощь москвичам, пребывающим на территории других субъектов РФ. Еще одной статьей расходов Московского городского фонда ОМС является оплата медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по ОМС, говорится в документе.