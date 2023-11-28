Социокультурный кластер с амфитеатром создадут в Пресненском районе Москвы

Социокультурное пространство появится на территории бывшего завода Мамонтова в центре Москвы. Как сообщает сайт мэрии столицы, об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

© Mos.ru

Все объекты входят в состав многофункционального жилого комплекса Lucky, расположенного на Звенигородском шоссе. На площади в 4,5 га инвестор, кроме восьми жилых корпусов, обустроит пространство с объектами социальной и культурной инфраструктуры.

«Более трети площади квартала займут парковые зоны с местами для отдыха, скверами и аллеями, французским парком и двумя садами», – сказал Бочкарев.

Вся территория кластера будет пешеходной. В центре разместится площадь с амфитеатром, который позволит проводить лекции, концерты, выставки и гастрофестивали.