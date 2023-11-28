Территории двух инновационных центров превратили в комфортные общественные пространства в этом году

Пресс-служба мэра Москвы сообщила, что несколько участков рядом с научно-технологическими и образовательными центрами удалось благоустроить в 2023 году.

В итоге территории инновационных кластеров стали комфортными общественными пространствами, говорится в сообщении. Как отмечается, там жители расположенных рядом кварталов могут заниматься спортом и отдыхать.

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В частности, в порядок привели участок рядом с территорией индустриального парка «Руднево». Он расположен между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и Проектируемым проездом № 625 вблизи жилой застройки в районе Некрасовка.

Подчеркивается, что специалисты сделали на месте пустующего пространства без развитой инфраструктуры функциональную зону для комфортного отдыха. В частности, теперь в этом месте есть спортивная площадка площадью почти 546 квадратных метров с силовыми тренажерами и оборудованием для воркаута. На территории установили почти 200 современных энергосберегающих фонарей и уличных торшеров высотой от 4,5 до восьми метров.

Благоустроили и кластер «Ломоносов». Он является флагманом инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы». Его открыли в январе этого года.

Кластер располагается в районе Раменки Западного административного округа недалеко от исторической высотки главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова между проспектами Вернадского, Ломоносовским, Мичуринским и Раменским бульваром.

Специалистам удалось организовать удобный проезд и комфортную пешеходную связь между кластером «Ломоносов», гимназией МГУ и ближайшей станцией метро «Университет», приспособить территорию для маломобильных горожан.

Также в сообщении говорится, что рабочие обновили почти 4,8 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах и примерно 8,2 тысячи квадратных метров на дороге.

Кроме того, пресс-служба сообщила о появлении на территории более 30 современных фонарей с энергоэффективными лампами и около 40 уличных торшеров с мягким теплым светом.

Специалисты также не обошли стороной инновационный центр «Сколково». На месте территории «Центральный парк» создали комфортное пространство для отдыха и прогулок.

«В парке установили беседки и скамейки, информационные стенды и указатели, а для велосипедистов проложили специальные дорожки», - говорится в сообщении.