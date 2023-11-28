Вкусно, познавательно и полезно: в центрах московского долголетия завершился фестиваль «Кухни народов России»
В Москве прошел гастрономический фестиваль «Кухни народов России», в рамках которого горожане старшего поколения готовили национальные блюда, делились рецептами и участвовали в конкурсе. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.
Фестиваль проходил с 4 по 25 ноября в центрах московского долголетия. Он состоял из районного, окружного и городского этапов.
Блюда, которые должны были приготовить участники районного и окружного этапов, определяла жеребьевка. Во время прохождения двух туров участники познакомились с удмуртским блюдом перепеча, дагестанским ботишалом, чувашским хуплу, татарским пловом, адыгейским халюжем и другими блюдами.
Финалисты, вышедшие на городской этап, получили задание приготовить одно из российских новогодних блюд – салат «Сельдь под шубой». Результаты оценили члены жюри – участники Международного альянса профессиональных кулинаров. Победительницей фестиваля стала Ирина Зубарь из центра московского долголетия «Восточный», второе место досталось Людмиле Гриппич из центра «Тушино», а третье – Галине Ивановой из центра «Текстильщики».
Специалисты московской службы психологической помощи населению отметили, что кулинария - не просто интересное хобби. Благодаря концентрации на процессе, совместной работе и общению кулинария помогает отвлечься от проблем и переживаний.
«Это не просто способ провести время, а важный элемент профилактики неврологических заболеваний. Участие в досуговых и образовательных занятиях в пожилом возрасте стимулирует умственную активность и помогает сохранить социальные связи», – подчеркнула главный врач городской поликлиники номер два Наталья Шиндряева.