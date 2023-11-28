Площадку для мотокросса построят на берегу реки Чертановки
На средства инвестора будет обустроена площадка для мотокросса на юге Москвы. Согласно информации, размещенной на официальном сайте мэрии, об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Спортивный объект появится в районе Царицыно на Тарном проезде, 5/1. Княжевская отметила, что рядом уже работает частная мотошкола — она перейдет на соседний участок площадью около 1,3 га возле реки Чертановка. Там и обустроят специализированную площадку для поклонников мотоспорта. Необходимые для осуществления проекта изменения в правила землепользования и застройки уже внесены.
Председатель Москомархитектуры отметила, что в Москве уделяют большое внимание развитию спортивный инфраструктуры. Причем развивают ее не только для профессиональных спортсменов, но и для москвичей-любителей.