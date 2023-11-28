В Москве запущен сервис по защите интеллектуальной собственности

В Москве авторы музыки, литературы, кино могут зарегистрировать и подтвердить права на интеллектуальную собственность на первой в стране бесплатной цифровой платформе i.moscow/idea. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Платформу i.moscow/idea создал Московский инновационный кластер весной 2023 года. Сейчас к ней добавили новые функции, позволяющие регистрировать объекты – в том числе и представителям творческих профессий.

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«Эта цифровая платформа — первый бесплатный сервис в стране, где авторы музыкальных, литературных произведений, кино, игр могут зарегистрировать свой творческий продукт. Например, писатель может зафиксировать сюжет своей будущей книги и по мере ее создания вносить дополнения», - пояснила глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

По ее словам, регистрация права позволит автору защитить свою интеллектуальную собственность. Сервисом уже воспользовались более 100 компаний, оценив свои активы на сумму более 6,9 миллиарда рублей.

При этом регистрация на платформе бесплатная, ресурс прост в использовании, а выдаваемое им свидетельство может быть использовано как доказательство в судебных спорах.

Фиксация в блокчейн-сети Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Российской Федерации (РЦИС.РФ) также «позволяет предпринимателям значительно облегчить свою работу и быть уверенными в том, что их идеи и разработки защищены», отметил руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

«Кроме того, на платформе можно провести коммерческую оценку объектов, определить их рыночную стоимость и посчитать затраты на создание», - заметил он.

Цифровой учет также открывает доступ к мерам поддержки Москвы. Например, есть возможность подать заявку на участие в программе льготного кредитования под залог интеллектуальной собственности.

Кроме того, на цифровой платформе i.moscow компании со статусом участника Московского инновационного кластера могут подать заявку на компенсацию затрат, связанных с регистрацией изобретений и полезных моделей в России и за рубежом, в размере 75 тысяч рублей и до двух миллионов рублей соответственно.