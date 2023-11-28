Международный день объятий пройдет в столичной клинике 5 декабря
Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого проведет праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню объятий 5 декабря. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказал председатель Оргкомитета проекта «Три Анны Милосердия» Роберт Ким.
— День объятий — это праздник, который всегда с тобой! Он позволяет людям выразить свою любовь и поддержку друг другу. Объятия — это простой и доступный всем желающим способ улучшить себе и окружающим настроение, — поделился он.
В часть праздника юные пациенты клиники получат в подарок большой 20-килограммовый торт-мороженое. Десерт изготовлен по специальному заказу Богородским хладокомбинатом именно ко Дню объятий.
Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Радина добавила, что исследования, проведенные в детских домах, доказали: ребенок, которому не хватает физического контакта, испытывает затруднения в развитии. Она подчеркнула, что именно поэтому природой заложено так, что целью грудного вскармливания является не только питание, но и установление тактильной связи между ним и матерью.
Накануне специалист Московской службы психологической помощи населения Анастасия Кабоскина рассказала, как маме подарить ощущение любви и защищенности ребенку в первый год жизни.