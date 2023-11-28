Первые зубки появились у малышки панды в Московском зоопарке

В Московском зоопарке у детеныша панды прорезались первые зубки. Соответствующими кадрами во вторник, 28 ноября, поделились в пресс-службе столичного зоосада.

24 ноября панде исполнилось три месяца. Специалисты провели плановый регулярный осмотр и увидели, что у детеныша появились первые зубы. В зоопарке уточнили, что время их появления как раз соответствует всем нормам роста и развития панд.

На видео панда внимательно смотрит на зоолога и изучает его. Детеныш терпеливо проходит весь осмотр, после чего спокойно лежит в корзинке.

— Первые зубы — это два нижних клыка. Молочные зубки у больших панд растут с трех месяцев до примерно полугода. Когда они появятся полностью, малышка понемногу начнет пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки, — говорится в публикации в Telegram-канале.

Зоологи уточнили, что к полутора годам молочные зубы полностью сменятся на коренные.