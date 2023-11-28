Осенью в Москве открыли 10 новых маршрутов городского транспорта

В Москве этой осенью открыли 10 новых маршрутов автобусов и электробусов. Они начали возить пассажиров более чем в 30 районах. В рабочий день на этих маршрутах совершается почти 25 тысяч поездок. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«В рамках задач, поставленных Сергеем Собяниным, мы улучшаем работу наземного городского транспорта. С вводом новых станций метро и Московских центральных диаметров, с появлением точек притяжения по просьбам жителей запускаем новые маршруты и меняем трассы действующих, а также добавляем остановки. Становится удобнее доезжать до метрополитена, школ и поликлиник. С начала сентября мы улучшили более 140 городских маршрутов, на которых совершается около 500 тысяч поездок в будний день», — отметил Максим Ликсутов.

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В частности, для студентов Московского физико-технического института недавно организовали бесплатный электробусный маршрут № 555 до вуза от новой станции метро «Физтех». А на действующих маршрутах появилось свыше 80 новых остановок. Благодаря этому улучшилось транспортное обслуживание жилых районов.

Для большего комфорта пассажиров остановочные павильоны меняют на более современные. С сентября на улицах столицы появилось более 300 новых конструкций. Они прочнее, их большая крыша лучше укрывает от непогоды, в них предусмотрены элементы освещения и видеонаблюдение. Есть места для размещения плакатов с полезной информацией для пассажиров.

Кроме того, осенью в Москве открыли 12 выделенных полос для городского транспорта. Участки, на которых они находятся, автобусы и электробусы проезжают в два-три раза быстрее. Нововведения затронули 85 маршрутов.

Всего с начала 2023 года открыто более 20 километров выделенных полос. Они позволяют на 20–30 процентов снизить число дорожно-транспортных происшествий и уменьшить риски для всех участников дорожного движения.

Электробусы вышли еще на одиннадцать городских маршрутов. В конце ноября инновационный экологичный транспорт заработал на северо-востоке и юго-востоке Москвы. Маршрут № 560 соединил шесть станций метро и МЦД. Студенты и сотрудники Московского физико-технического института, местные жители могут удобно добираться до МЦД-1, Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий Московского метрополитена. Также электробусы заменили автобусы на маршруте № 625. Экологичная техника начала перевозить пассажиров между станциями метро «Братиславская», «Марьино», школами и поликлиниками.