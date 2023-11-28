Стратегии национальной политики Москвы до 2030 года обсудят 30 ноября

XI Международная научно-практическая конференция «Единство в различиях: вектор развития Московской стратегии до 2030 года» пройдет в Московском городском университете управления правительства города 30 ноября. Об этом сообщили в департаменте национальной политики и межрегиональных связей города.

© Вечерняя Москва

В этом году конференция посвящена вопросам, определяющим векторы развития всей системы национальной политики Москвы на ближайшие 6 лет. Ключевой темой конференции станет обсуждение и принятие проекта изменений в Стратегию национальной политики города. В ходе мероприятия планируется проведение онлайн-голосования, которое позволит узнать мнение участников о предлагаемых изменениях.

Помимо этого, в стенах университета обсудят вопрос адаптации иностранных граждан. В 2023 году завершился цикл работ по анализу состояния межнациональных отношений на местном уровне. Исследование прежде всего касалось адаптации трудовых мигрантов в столице. В этом году на конференции подведут итоги проекта «Многонациональная Москва — территория без конфликтов».