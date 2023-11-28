Новые аудиогиды на шести языках появились в павильоне «Макет Москвы»

— Сейчас на ВДНХ работает международная выставка-форум «Россия», грандиозное пространство, посвященное достижениям нашей страны. Тысячи людей, гостей столицы приходят посмотреть на это масштабное событие. У многих в списке мест, обязательных для посещения, полюбившийся миллионам «Макет Москвы». Аудиогиды очень удобны для наших иностранных гостей, их можно получить при входе в павильон, — сообщил он.