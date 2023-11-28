Новые аудиогиды на шести языках появились в павильоне «Макет Москвы»
В павильоне «Макет Москвы» стали доступны новые аудиогиды на шести языках. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
— Сейчас на ВДНХ работает международная выставка-форум «Россия», грандиозное пространство, посвященное достижениям нашей страны. Тысячи людей, гостей столицы приходят посмотреть на это масштабное событие. У многих в списке мест, обязательных для посещения, полюбившийся миллионам «Макет Москвы». Аудиогиды очень удобны для наших иностранных гостей, их можно получить при входе в павильон, — сообщил он.
По его словам, число посетителей павильона заметно увеличилось. Еженедельно на макет приходят посмотреть около восьми тысяч человек.
Аудиоэкскурсии доступны в бесплатном обновленном приложении «Макет Москвы». Теперь информация об экспонатах доступна на английском, китайском, арабском, немецком и французском языках, передает официальный сайт мэра Москвы.
Павильон «Макет Москвы» открылся после реконструкции 8 ноября. Специалисты очистили конструкции, отремонтировали отдельные сооружения и частично заменили светодиодные элементы подсветки.
Кроме того, к открытию выставки-форума «Россия» был павильон обновили. По словам мэра столицы Сергея Собянина, сюда добавили VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы» и организовали акустическое шоу «Говорит Москва».