Почта Деда Мороза начнет работу на ВДНХ с 30 ноября

Новогодняя почта начнет работать на ВДНХ с 30 ноября. Любой желающий сможет отправить письмо Деду Морозу со своими желаниями. Об этом в среду, 29 ноября, рассказали в пресс-службе выставки.

© вечерняя москва

Почтовый ящик установят во флагманском инфоцентре в арке главного входа ВДНХ. Письмо можно будет положить в ящик до 15 января 2024 года. Все послания с обратным адресом и индексом обязательно получат ответ от зимнего волшебника прямиком из его Московской усадьбы.

Послания, отправленные во время кампании, тщательно сортируют. Письма, поступившие от многодетных семей, пенсионеров и людей с ОВЗ особенно внимательно рассматриваются друзьями Деда Мороза. Некоторые из них получают статус социальных. Так, каждый год Дед Мороз исполняет более 150 желаний верящих в чудо людей.

Также в рамках новогодней почты пройдет конкурс «Лучшее письмо для Деда Мороза». Послания будут оценивать по двум критериям: смысл письма и креативное оформление. Конкурс продлится до 19 января, а на следующий день лучшие письма отберут жюри.

Победители отправятся на церемонию награждения в резиденцию главного волшебника, передает официальный сайт мэра Москвы.