Бочкарев: первый в Новой Москве спортхаб откроют в 2024 году

— Объекты возводятся как с помощью инвесторов, так и за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу Москвы. К примеру, сегодня в стадии строительства находятся такие крупные объекты, как горнолыжный комплекс в Щаповском поселении, физкультурно-оздоровительный комплекс в Коммунарке, ледовый спортивный комплекс в Троицке и всесезонный спортивно-развлекательный центр рядом со станцией метро «Прокшино», — отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.