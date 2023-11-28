Андрей Бочкарев: Первый в Новой Москве спортхаб откроют в 2024 году
В Саларьево за счет средств инвестора будет создана спортивная зона площадью 4,7 тысяч квадратных метров. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Спортхаб площадью 4,7 тысяч квадратных метров станет первой спортивной зоной такого формата в Новой Москве: заниматься здесь одновременно смогут больше 100 человек, — сообщил он.
Заммэра уточнил, что спортхаб будет разделен на несколько функциональных зон. На территории разместят универсальную и всесезонную спортивную площадку, памп-трек, волейбольную площадку и зону для воркаута с турниками, брусьями, перекладинами и тренажерами.
По его словам, дизайн площадки передает идею гравитации через повторяющиеся концентрические круги, похожие на орбиты планет.
— Объекты возводятся как с помощью инвесторов, так и за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу Москвы. К примеру, сегодня в стадии строительства находятся такие крупные объекты, как горнолыжный комплекс в Щаповском поселении, физкультурно-оздоровительный комплекс в Коммунарке, ледовый спортивный комплекс в Троицке и всесезонный спортивно-развлекательный центр рядом со станцией метро «Прокшино», — отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Также в Новой Москве завершено проектирование общественного пространства, которое будет расположено в поселении Сосенском вблизи Скандинавского бульвара. В новой зоне отдыха общей площадью 2,5 гектара предусмотрены площадки для занятий спортом, игр в волейбол и бадминтон.