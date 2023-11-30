Собянин рассказал об инфраструктуре для домашних животных в Москве

В Москве продолжают активно развивать инфраструктуру для жизни питомцев. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

© Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Градоначальник напомнил, что 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. По его словам, власти столицы помогают москвичам содержать питомцев и заботиться о них.

"В Москве открыты 26 государственных ветклиник, где можно сделать, например, бесплатную прививку от бешенства. Круглосуточно работают выездная ветеринарная служба и контакт-центр для владельцев животных", – говорится в публикации мэра.

Кроме того, как отметил Собянин, в этом году на сайте мэра и правительства Москвы начал работать сервис "Мой питомец", который предоставляет всю информацию о ветеринарных услугах, доступных в городе.

Также он обратил внимание, что у домашних животных теперь есть свои электронные амбулаторные карты, куда приходят результаты анализов и посещений ветеринара.

Еще в 2021 году в столице был запущен проект "Питомцы в Москве", в рамках которого в городе возводятся новые площадки для выгула и дрессировки собак, добавил мэр.

В Москве реализуются и благотворительные проекты, направленные на поддержку бездомных животных. Так, был создан каталог четвероногих из городских приютов – уже привитых и стерилизованных, готовых к переезду в новую семью.

Ранее площадка проекта "Питомцы в Москве", которая расположена на северо-востоке столицы, стала обладателем Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2023 года.