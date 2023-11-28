Собянин подвел итоги благоустройства на юге Москвы

В 2023 году специалисты реализовали ряд проектов в Южном административном округе. Итоги благоустройства во вторник, 28 ноября, подвел мэр Москвы Сергей Собянин.

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Благодаря реализации проектов в различных районах юга столицы обустроили цветники и газоны, создали единые пешеходные пространства, площадки для детей и зоны тихого отдыха. Для жителей округа обустроили больше мест, где они смогут заниматься физкультурой и спортом. Например, в парке имени Герцена в Бирюлеве Восточном создали современные площадки и обновили газон на футбольном поле. Кроме того, специалисты обустроили теннисный корт со специальным покрытием, который уменьшает нагрузку на суставы во время игры.

Также в городе продолжили работы по обновлению набережных Москвы-реки. На Дербеневской, Павелецкой, Даниловской, Новоданиловской и Нагатинской набережных привели в порядок детские площадки, дорожки и газоны. Значимым объектом благоустройства на юге столицы в 2023 году стал сквер дворца культуры «Москворечье». Специалисты установили новые тренажеры, игровые комплексы и подвесные качели необычной формы, а также заменили покрытие на детских и спортивных площадках.

— Этот и многие другие проекты являются наглядным примером того, как меняется к лучшему городская среда Москвы. Будем продолжать эту важную работу, чтобы ЮАО и остальные округа становились все более удобными для жизни, — написал Сергей Собянин в личном блоге.