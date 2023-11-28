Гидрометцентр предупредил о небольшом снеге и гололедице в Москве 28 ноября

В Москве и Подмосковье во вторник, 28 ноября, ожидается до -5°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

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Согласно прогнозам синоптиков, в столичном регионе будет стоять облачная погода, с неба будет падать небольшой, местами умеренный, снег. На дорогах возможно образование гололедицы.

По информации метеоцентра, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -3...-5°С. Прогнозируется южный ветер со скоростью 6-11 м/с. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -11...-9°С. Ожидается юго-восточный ветер скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление днем составит 737 мм рт. ст., а ночью - 745 мм рт. ст.