Москвариум готов принять пострадавших от шторма обитателей аквариума в Севастополе

"Условия Москвариума позволяют нам приютить у себя всех пострадавших рыб и животных. Мы понимаем, насколько сейчас тяжело нашим коллегам, и готовы сделать все возможное, чтобы облегчить их положение", – приводит ее слова РИА Новости.