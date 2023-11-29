Сергунина рассказала о международных программах Москвы в индустрии моды

Мировой рынок одежды и аксессуаров постоянно меняется, а сейчас в нем появились свободные ниши, которые могут занять бренды из стран БРИКС+. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что 28 ноября в Москве открылся форум BRICS+ Fashion Summit, который направлен на обмен опытом между дружественными странами БРИКС, а также на укрепление позиций в сфере моды. По ее словам, в рамках сотрудничества уже есть первые результаты. Так, за два года представители креативных индустрий наладили и развили партнерство более чем с 20 странами. При этом крупные проекты реализуются как в сфере моды, так и в легкой промышленности и кинематографе.

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"Международный модный форум поможет развить успех и выявить новые перспективные направления для совместной работы", – уточнила Сергунина.

В начале ноября состоялась организованная властями Москвы бизнес-миссия в Пекин, Ханчжоу и Циндао. Столичные компании смогли встретиться с представителями ассоциации моды Китая и познакомится с иностранными механизмами поддержки и продвижения местных производителей.

Летом также прошла деловая поездка в Бразилию. Столичная делегация вместе с представителями рынка и различных ведомств обсудила вопрос о взаимном участии в отраслевых мероприятиях. При этом в министерстве культуры Бразилии, департаменте моды и креативной экономики Sebrae, ассоциация текстильной и швейной промышленности заявили о готовности к сотрудничеству с компаниями из Москвы.

Уточняется, что инструментом для развития международного партнерства в сфере моды и легкой промышленности стала онлайн-платформа "Центр материалов". Это первая в России интернет-площадка, которая объединяет дизайнеров и производителей материалов и фурнитуры из 11 стран. Один из крупнейших партнеров проекта – Турция. Поэтому несколько производителей из Москвы вступили в сентябре в переговоры с турецкими коллегами, совместив бизнес-миссию в Стамбул с посещением крупнейшей в Европе выставки тканей, пряжи и текстильных аксессуаров Texhibition.

Кроме того, Москва смогла подписать два важных соглашения с Таиландом, а именно с агентством креативной экономики и текстильным институтом. Столичные производители провели 12 встреч с тайскими текстильными организациями и еще три раза посетили местные фабрики. Кроме того, стороны договорились о поставках образцов тканей и фурнитуры для "Центра материалов", а также согласились подготовить несколько проектов в сфере кино.

"Сегодня в Москве создается центр производства фильмов, сериалов и телепроектов мирового уровня. Уже в следующем году его возможностями планируют воспользоваться кинематографисты из Индии", – говорится в сообщении пресс-службы.