На текущей неделе в столичном регионе прогнозируются морозы до минус 15 градусов. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Это уже совершенно январские морозы, причем такое понижение даже тогда редкость — в течение января обычно всего шесть–семь суток с таким температурным фоном фиксируется, — рассказал он.

Вильфанд отметил, что уже со вторника ожидается понижение температуры воздуха до минус восьми градусов. В среду же столбики термометров опустятся в ночные часы до минус 15 градусов, а в дневные — до минус восьми.

В четверг прогнозируется небольшое потепление, столбики термометров покажут от минус четырех до плюс одного градуса. Однако в пятницу снова ударят морозы и весь остаток недели температура воздуха составит от минус 6 до минус 11 градусов. Таким образом, «неделя не будет скучной», заключил Вильфанд в беседе с ТАСС.