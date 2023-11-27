Москвичей приглашают на открытые экскурсии в ИКБ № 1

В Москве продолжаются открытые экскурсии в новые объекты здравоохранения. В этот раз гостей ждут в инфекционной клинической больнице (ИКБ) № 1. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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— С 1 по 8 декабря мы покажем москвичам изнутри одну из самых закрытых для глаз больниц — инфекционную, — рассказала заммэра.

Ракова добавила, что посетителей проведут по двум маршрутам в новом лечебно-диагностическом комплексе ИКб № 1 до начала его работы.

Так, например, с 1 по 3 декабря в ИКБ № 1 пройдет иммерсивное шоу «Заражение», в ходе которого гости смогут не только увидеть работу врачей, но и побывать в их роли, кроме того, попытаются спасти жизнь человека. Экскурсии проведут медицинские работники и сотрудники центров госуслуг «Мои документы», пишет официальный сайт мэра Москвы.