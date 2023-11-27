Москвичей приглашают присоединиться к экологической акции «Накорми птицу»

Жителей столицы приглашают присоединиться к экологической акции «Накорми птицу», которая продлится до 31 января. Как сообщает сайт мэрии Москвы, ее организатором выступает ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке ГПБУ «Мосприрода».

В рамках акции каждый желающий может передать корм для птиц или кормушку в любой из 10 пунктов сбора, или же воспользоваться боксами волонтеров штаба Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Сдать можно как специализированные корма, так и нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, дыни, льна, проса, овса, трав и сорняков, шишек хвойных деревьев и пр.

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Всего организаторы собираются собрать не менее 200 килограммов угощений для зимующих птиц — в прошлом году горожане подарили 210 килограммов корма и 200 домиков из дерева и съедобных материалов. Все переданное тогда направили в отделения Мосприроды, которая распределила помощь пернатым по территориям.

Стать участником мероприятия можно почти в любой точке города. Угощения и кормушки принимают с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00 и в воскресенье с 10:00 до 19:00 в волонтерские окружные центры «Доброе место»:

Зеленоград, корпус 145 (ЗелАО);

Косинская улица, дом 24, корпус 3 (ВАО);

улица Трофимова, дом 9 (ЮАО);

Беловежская улица, дом 83 (ЗАО);

Ленинградский проспект, дом 5, строение 1 (САО).

Также корма можно принести в структурные подразделения «Мосприроды» с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 и в пятницу с 08:00 до 15: 45 по адресам:

эколого-просветительский центр «Царская пасека», поселок Измайловская Пасека, дом 1 (ВАО);

дирекция природной территории «Кузьминки-Люблино», Кузьминская улица, дом 10, строение 1 (ЮВАО);

дирекция природной территории «Москворецкий», Осенняя улица, дом 18 (ЗАО).