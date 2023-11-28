В Москве проходит экологическая акция «Накорми птицу». Присоединиться к ней могут все желающие.

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Акцию проводит ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке Мосприроды. Домик или кормушку, а также еду для пернатых можно принести до 31 января в один из волонтерских окружных центров «Доброе место», в экоцентры «Лесная сказка», «Конный двор» и «Царская пасека», а также в дирекции природных территорий «Кузьминки-Люблино» и «Москворецкий». Кроме того, боксы акции установлены в штабе волонтеров выставки-форума «Россия» в павильоне № 38 ВДНХ.

— Забота о пушистых и пернатых — одно из важных ежедневных добрых дел волонтеров, — убежден директор «Мосволонтера» Александр Левит. — Сегодня помощь животным вместе с нами выбирают большее 12,8 тысячи человек.

В рамках акции собирают нежареные семечки подсолнечника, тыквы, арбуза, дыни, льна, овса и проса, нежареный и несоленый арахис, шишки хвойных деревьев, кусочки сухих фруктов и ягод, а также специализированный корм для птиц. Запасы еды помогут пернатым, зимующим в столице, пережить снегопады и сильные холода.

— Зимняя подкормка может спасти множество птиц, но важно помнить, что еда должна быть полезной и неопасной для их здоровья, — предупредила ведущий специалист отдела экологического просвещения и учета животных Мосприроды Юлия Чумачева. — Важно, чтобы подкормка была регулярной.

Птицы быстро привыкают к тому месту, где их кормят. Но если, прилетев, они не найдут еды, энергии на поиски пропитания им может и не хватить.