Синоптик высказался о пике непогоды в Москве

«У нас выпало только 20 миллиметров осадков, южный циклон обошелся с нами не так сурово, как с южными районами Европейской части нашей страны, где ветер усиливался до 30 метров в секунду. У нас усиления ветра были до 12-15 метров в секунду. Да, завалило снегом, да, образовалась корка льда, потому что потом пошел замерзающий дождь, а затем дождь со снегом. Основная зона осадков уже неспешно направляется сейчас на северо-запад. Великий Новгород, Псков и Санкт-Петербург ждут сильные снегопады. У нас осадки идут на спад, ветер сегодня принесет оттепель, будут положительные температуры», — сказал синоптик.