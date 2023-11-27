Москвичам рассказали о процессе уборки кровель многоквартирных домов

Кровли жилых домов в столице регулярно очищают от снега и наледи. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Места проведения работ на время огораживают специальными ограждениями, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. В это время специалисты очищают кровли, выступающие элементы зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

— Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве днем в понедельник, 27 ноября, ожидается очень сильный снег. В связи с этим москвичам и гостям столицы следует сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях продлили до 13:00.

В усиленный режим работы была переведена Московская железная дорога из-за мощного снегопада. Специалисты всю ночь очищали пути от снега. Для устранения последствий метели к работе приступили более 50 единиц техники и около 1,5 тысячи человек.