Цены на такси в Москве взлетели до максимума из-за снегопада

Цены на такси в Москве стремительно выросли из-за сильного снегопада, обрушившегося на столичный регион в ночь на понедельник.

Так, 16-минутная поездка от метро Добрынинская до станции Шаболовская, согласно данным одного из агрегаторов, будет стоить 900 рублей. Другой агрегатор приводит данные, согласно которым стоимость поездки превысит 1 тыс. рублей, сообщает «Рен-ТВ» .

Один из водителей рассказал, что в такую погоду не выезжают 60% таксистов. По его словам, очень много пассажиров, такси очень мало, случаются аварии. Цена на поездку из-за непогоды, отметил он, повысилась почти в два раза.