Площадку для мотокросса построят на юге Москвы

На юге Москвы на берегу реки Чертановки планируется строительство площадки для мотокросса за счет средств инвестора. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

© Вечерняя Москва

По ее словам, спортивный объект будет располагаться в Тарном проезде.

— Рядом с этим адресом уже действует частная мотошкола, но она перебазируется на соседний участок площадью около 1,3 гектара, который примыкает к руслу реки Чертановки, — добавила Княжевская.

Она также отметила, что на данный момент необходимые для переноса мотошколы правила уже были изменены.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры для горожан. По его словам, физической активностью на городских спортивных объектах занимаются более шести миллионов жителей столицы. Также интерес москвичей к спорту город поддерживает посредством массовых проектов, среди которых «Мой спортивный район», «Спортивные выходные», «Московская ходьба» и других.