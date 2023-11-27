МЧС предупредило жителей столицы о сильном снеге днем 27 ноября

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве днем понедельника, 27 ноября, ожидается очень сильный снег. В связи с этим москвичам и гостям столицы следует сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

© Вечерняя Москва

По данным Росгидромета, в период до 13:00 помимо сильного снега в городе местами может пройти ледяной дождь. Возможно образование сильного гололеда. В подобных погодных условиях необходимо при управлении автомобилем снижать скорость движения и соблюдать увеличенную дистанцию от следующих впереди машин. Кроме того, стоит избегать внезапных маневров. Автомобиль лучше оставлять вдали от деревьев. Пешеходам советуют с осторожностью обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и не укрываться от непогоды под деревьями.

— В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22, — передает Telegram-канал МЧС Москвы.

В усиленный режим работы была переведена Московская железная дорога из-за мощного снегопада. Специалисты всю ночь очищали пути от снега. Для устранения последствий метели к работе приступили более 50 единиц техники и около 1,5 тысячи человек.