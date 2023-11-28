В Москве открылся Всероссийский Военно-патриотический диктант

В Москве в павильоне «Россия — моя история» на ВДНХ дали старт Всероссийской акции «Военно-патриотический диктант», сообщается 28 ноября на сайте проекта. Одновременно появилась возможность зарегистрироваться на диктант в качестве онлайн-участника и выполнить предложенные задания.

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Принять участие в диктанте сможет каждый житель России с 14 лет. Ответить на вопросы о героях, полководцах, битвах и сражениях, культурном наследии многонационального народа России, а также искусстве и кино можно до 12 декабря, и сделать это можно как в онлайн-формате, так и на специально организованных площадках.

Участнику Всероссийского диктанта предстоит ответить на 50 вопросов в течение 60 минут. Задания включают тестовые и закрытые вопросы, вопросы на соотнесение дат и событий, изображений и наименований, а также видеовопросы.

Местами очного проведения станут студии в Москве, Екатеринбурге, Саранске, Вологде, Курске, Казани, Пятигорске, Сочи и Туле, а также более 100 общеобразовательных школ, более 50 учреждений высшего и среднего образования, более 30 центров дополнительного образования и прочие площадки по всей России. В акции принимают участие 89 регионов России.