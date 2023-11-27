Бочкарев: всесезонный сад появится на северо-востоке столицы

Всесезонный сад с более шести тысячами растений будет открыт в Огородном проезде на территории жилого комплекса Upside Towers. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, в саду появятся растения 30 различных сортов, среди которых 17 видов кустарников и деревьев и еще 11 — многолетников и луковичных.

— Его главная особенность — круглогодичное «цветение»: такой эффект обеспечат специально подобранные деревья и кустарники, устойчивые к умеренной климатической зоне московского региона. Всего на территории будущей зеленой зоны будет высажено шесть тысяч единиц растений из Центральной части России, — рассказал заммэра.

С помощью растений разной высоты и формы специалисты разделят помещения на функциональные зоны для работы и отдыха. Также здесь разместят фонтан в виде арт-инсталляции. Территория внутреннего благоустройства входит в состав первой очереди строительства жилого комплекса.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская также отметила, что создание комфортной городской среды является одним из приоритетов столичных властей и застройщиков.