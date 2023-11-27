За ночь в Москве выпало 23 процента месячной нормы снега

12 миллиметров или 23% месячной нормы снега выпало в Москве за последние 12 часов. А некоторым районам Подмосковья, в частности, Кашире, досталось более 20 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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По прогнозам синоптиков, снег в Москве будет идти в течение всего дня. Из-за обильных осадков, низкой видимости и гололедицы, которая ожидается к концу дня, москвичам рекомендовали пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Но и он, возможно, будет ходить с задержками, предупредили в дептрансе.

"В связи с ухудшением погодных условий в разных районах города могут наблюдаться задержки в движении наземного транспорта. Маршруты могут быть временно изменены", - сообщают в ведомстве.

Пассажиров призывают внимательно слушать объявления водителей.

На уборку снега в Москве и Подмосковье выведено максимальное количество техники. Однако локальных проблем избежать не удалось. В частности, буксующие грузовики перекрыли съезд на МКАД в районе Ярославского шоссе. На ликвидацию таких заторов направлены 10 экипажей ЦОДД, которые буксируют застрявшие в снегу большегрузы.