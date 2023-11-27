В Москве ожидаются осадки и низкое давление в понедельник

В понедельник в Москве ожидаются осадки, гололедные явления, порывистый ветер и низкое давление. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По ее словам, в столице температура воздуха будет около 0 градусов, а по Подмосковью — от -3 до +2 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с, с порывами. Атмосферное давление достигнет отметки в 725 мм рт. ст., после чего к вечеру начнет расти.

Напомним, что сильная метель накрыла Москву и Подмосковье минувшей ночью. В центре погоды «Фобос» сообщали, что за сутки в столице выпало около 35% от месячной нормы осадков, а в области — порядка 56%.