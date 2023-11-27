В связи с непогодой Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы, говорится в сообщении на сайте компании.

«Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы из-за мощного снегопада. Очистка пути от снега осуществлялась всю ночь», – подчеркивается в релизе.

На данный момент на линии работает свыше 50 единиц специальной техники, порядка 1,5 тысячи человек задействованы в уборке снега. Для координации действий по борьбе со стихией на МЖД работает оперативный штаб.