В связи с непогодой Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы, говорится в сообщении на сайте компании.
«Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы из-за мощного снегопада. Очистка пути от снега осуществлялась всю ночь», – подчеркивается в релизе.
На данный момент на линии работает свыше 50 единиц специальной техники, порядка 1,5 тысячи человек задействованы в уборке снега. Для координации действий по борьбе со стихией на МЖД работает оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в российскую столицу пришла «черная» метель – поземка с сильным ветром, характерная для Крайнего Севера. По прогнозам, осадки не прекратятся несколько дней, сугробы могут вырасти до полуметра.