В Москве городские службы ликвидируют последствия снегопада

Городские службы Москвы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада. В уборке города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отдельных районах Москвы идет ледяной дождь. В течение дня возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с.
"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду, по возможности - перенести поездки на личном транспорте", - заключили в комплексе городского хозяйства.