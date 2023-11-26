Москву ждет рекордный снегопад

В Гидрометцентре России заявили, что Москве предстоит пережить снежный коллапс в наступающий понедельник. Прогноз сделал метеоролог Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».

Москву ждет рекордный снегопад
© РИА Новости

Небольшой снег пойдет уже вечером в воскресенье и постепенно превратится в мощный снегопад. К полудню 27 ноября может выпасть рекордное количество осадков: от 15 до 20 мм.

Прежде подобное количество осадков за сутки 27 ноября наблюдалось только в 1977 году, когда выпало 20 мм осадков. Этот рекорд может быть побит.

«Снегопад ожидается очень сильный. Высота снега в Москве составит около 25 см, это очень много и существенно превышает норму», — сказал Вильфанд

По его словам, такая высота снега наблюдается только в январе.

Ситуацию осложнят метель, порывы ветра до 15–20 м/с, снежные заносы, гололед, ухудшение видимости на дорогах

Вильфанд отметил, что «погода для Москвы будет очень сложная». Ситуация улучшится только во второй половине понедельника, но снежного коллапса «хватит надолго».

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