Главархив Москвы и ВДНХ открыли фотовыставку ко Дню матери

В День матери Главархив Москвы и ВДНХ подготовили уличную фотовыставку, приуроченную к празднику. Экспозицию можно посетить с 26 ноября по 10 декабря недалеко от северного розария. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Главного архивного управления города.

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Москвичи и гости столицы в рамках выставочной экспозиции смогут рассмотреть архивные снимки матерей, гуляющих со своими детьми по павильонам выставки. Некоторые кадры были сделаны еще в 50-е годы прошлого века. Например, на одной из фотокарточек, датированной 1958 годом, запечатлена многодетная мать, которая вместе с ребятами рассматривает стенд в павильоне № 12 «Грузинская ССР».

На фотовыставке также представлена фотография одного из старейших фотокорреспондентов агентства ТАСС Вадима Ковригина, которую он сделал в 1959 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

Встреча матерей и жен мобилизованных военнослужащих с Уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой состоится в День матери, 26 ноября, в Музее Победы. На встрече будут обсуждаться проблемы реабилитации и бытовые трудности семей мобилизованных.