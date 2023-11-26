Москвичей пригласили посетить фестиваль «Мосартфест» в декабре

На территории галерей «Здесь на Таганке», «Беляево», «Нагорная», «Давыдково» и «На Песчаной» с 15 по 17 декабря состоится фестиваль «Мосартфест», в рамках которого представители креативного сообщества смогут познакомить горожан со своим творчеством. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

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— Проект «Мосартфест» даст возможность креативному сообществу столицы познакомить жителей со своим творчеством. Фестиваль не только поддерживает молодых авторов и популяризует художественные товары отечественного производства, но и предлагает поучаствовать в предновогодней культурно-развлекательной программе, — сказал он.

В рамках мероприятия гости смогут посетить различные лекции, мастер-классы, конкурсы и концерты. Также им предоставят возможность приобрести печатную графику, авторские открытки, сувениры и многое другое, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы.