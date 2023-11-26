В Москве начинается «черная» метель с рекордным снегопадом

«Черная» метель накроет столицу вечером 26 ноября. За сутки может выпасть полумесячная норма снега. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Такой прогноз сделал эксперт центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Синоптик рассказал, что на столицу идет балканский циклон, который принесет штормовую погоду. Последствия можно будет ощутить уже вечером в воскресенье.

Начнется снегопад, который экстремально усилится ночью и утром в понедельник. За сутки выпадет до 26,5 миллиметров осадков или 50% от месячной нормы. По этому показателю может быть побит рекорд, который держится с 1977 года.