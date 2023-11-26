Снежный апокалипсис прогнозируют синоптики в Московском регионе
Спрос на частные услуги уборщиков снега в Московском регионе за неделю вырос на четверть, передает «МИР 24».
Прогноз не радует – в воскресенье в Московский регион придет снежный апокалипсис. Метель с порывами до 20 метров в секунду. При этом снег будет мокрым.
Синоптики предупреждают, стоит ждать его налипания на провода и ветви деревьев. К утру понедельника, когда подморозит, на дорогах обещают гололед.
В целом, отмечают метеорологи, нынешняя погода в Москве и области характерна для середина декабря. Это как температура, так и сугробы высотой до 15 сантиметров, которые к завтрашнему утру могут вырасти еще на 10 сантиметров.