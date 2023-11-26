Снежный апокалипсис прогнозируют синоптики в Московском регионе

Спрос на частные услуги уборщиков снега в Московском регионе за неделю вырос на четверть, передает «МИР 24».

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Прогноз не радует – в воскресенье в Московский регион придет снежный апокалипсис. Метель с порывами до 20 метров в секунду. При этом снег будет мокрым.

Синоптики предупреждают, стоит ждать его налипания на провода и ветви деревьев. К утру понедельника, когда подморозит, на дорогах обещают гололед.