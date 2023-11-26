Москвичей приглашают присоединиться к экологической акции «Накорми птицу», она продлится до 31 января. Ее организатором выступает ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке ГПБУ «Мосприрода». Каждый желающий может передать угощения для пернатых или кормушку в любой из 10 пунктов сбора либо воспользоваться боксами акции для волонтеров штаба Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

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Поддержка зимующих в столице пернатых — важная часть сохранения экологии города. Биоразнообразие и популяция птиц напрямую влияют на формирование и развитие экосистемы Москвы.

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«Забота о пушистых, четвероногих, пернатых — это одно из важных ежедневных добрых дел волонтеров. Сегодня помощь животным вместе с нами выбирают более 12,8 тысячи человек. Один из самых популярных видов поддержки в зоонаправлении — сбор товаров для животных. Всего с начала 2023 года для подопечных приютов москвичи и волонтеры передали более 17,4 тонны корма, медикаментов и аксессуаров», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

В пунктах сбора принимают специализированный корм для птиц, нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, дыни, льна, проса, овса, трав и сорняков, шишки хвойных деревьев, нежареный и несоленый арахис, кусочки сухих фруктов и ягод. Кроме того, можно передать кормушки из дерева или из съедобных материалов, например из зерновых смесей и хлебцев.

Организаторы планируют собрать не менее 200 килограммов угощений для зимующих птиц. Гостинцы, кормушки и домики от жителей столицы помогут пернатым перезимовать.

«Многие виды зимующих птиц с наступлением морозов перемещаются поближе к человеческому жилью в надежде на нашу помощь. Зимняя подкормка может спасти множество пернатых, но важно помнить, что еда должна быть полезной и неопасной для здоровья птиц. Также важно, чтобы подкормка была регулярной, в связи с тем что птицы достаточно быстро привыкают к месту, где их кормят. Если, прилетев на место прикорма, пернатое не найдет еды, энергии на дальнейшие поиски пропитания может не хватить», — рассказала Юлия Чумачева, ведущий специалист отдела экологического просвещения и учета животных ГПБУ «Мосприрода».

В прошлом году в рамках акции «Накорми птицу» горожане передали 210 килограммов корма (подсолнечные семечки, семена тыквы и льна, специализированные смеси для птиц), а также 200 домиков из дерева и съедобных материалов. Тогда сбор вели на 18 площадках, в нем приняло участие 10 образовательных организаций. Для участников акции провели пять мастер-классов по изготовлению кормушек. Все, что передали жители столицы, поступило в отделения Мосприроды и было распределено по природным территориям.

Как стать участником акции «Накорми птицу»

С понедельника по субботу с 10:00 до 21:00 и в воскресенье с 10:00 до 19:00 угощения и кормушки можно принести в волонтерские окружные центры «Доброе место» по адресам:

— Зеленоград, корпус 145 (ЗелАО);

— Косинская улица, дом 24, корпус 3 (ВАО);

— улица Трофимова, дом 9 (ЮАО);

— Беловежская улица, дом 83 (ЗАО);

— Ленинградский проспект, дом 5, строение 1 (САО).

Структурные подразделения «Мосприроды» принимают корма, кормушки и птичьи домики с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 и в пятницу с 08:00 до 15: 45 по адресам:

— эколого-просветительский центр «Царская пасека», поселок Измайловская Пасека, дом 1 (ВАО);

— дирекция природной территории «Кузьминки-Люблино», Кузьминская улица, дом 10, строение 1 (ЮВАО);

— дирекция природной территории «Москворецкий», Осенняя улица, дом 18 (ЗАО).

Кроме того, в те же часы подарки горожан примут сотрудники эколого-просветительских центров «Конный двор» (улица Металлургов, дом 41, строение 1) и «Лесная сказка» (36-й километр МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца»).

Присоединиться к акции могут гости штаба волонтеров Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Он открыт по адресу: проспект Мира, дом 119, павильон 38 «Бизнес. Техноград». Боксы для приема угощений и домиков для птиц находятся возле стойки ресепшена, ими можно воспользоваться со вторника по воскресенье с 09:00 до 22:00.