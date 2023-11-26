Эскалатор на станции метро «Нагатинская» закроют на ремонт с 27 ноября

Эскалатор на станции Московского метрополитена «Нагатинская», расположенной на Серпуховско-Тимирязевской линии, будет закрыт в связи с ремонтными работами с 27 ноября по 8 декабря 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

© Вечерняя Москва

— С 27.11.2023 по 08.12.2023 на станции «Нагатинская» (выходы № 1-3) закроют на ремонт эскалатор, — следует из публикации.

20 ноября закрыли на ремонт эскалатор на станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Работы продлятся до 29 декабря 2023 года.

В связи с ремонтом на станции «Киевская» Кольцевой линии столичного метро до конца текущего года будет закрыт выход № 1, специалисты будут проводить капитальный ремонт лестницы.

На данный момент производится строительство Троицкой и Рублево-Архангельской линий, а также участка Сокольнической ветки метро.